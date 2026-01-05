Avella ultimo appuntamento della Christmas Edition dell’Art Festival
Il 6 gennaio 2026, alle ore 20.00, la Chiesa di Santa Marina Collegiata di San Giovanni ad Avella ospiterà l’evento finale della Christmas Edition dell’Avella Art Festival, intitolato InCanti di Natale. L’appuntamento rappresenta la conclusione di questa edizione, offrendo un momento di confronto e cultura nel rispetto delle tradizioni natalizie. Un’occasione per la comunità di condividere musica e arte in un contesto di sobria eleganza.
Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20.00, la Chiesa di Santa Marina Collegiata di San Giovanni ad Avella ospiterà InCanti di Natale, l'evento conclusivo della Christmas Edition dell'Avella Art Festival.Il concerto, a cura della Parthenope Cordes Ensemble, proporrà un repertorio che spazia da.
Avella, ultimo appuntamento della Christmas Edition dell’Art Festival; “Mood Tarantella: Natale è Famiglia”, appuntamento per i più piccoli ad Avella.
