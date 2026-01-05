Avatar - Fuoco e cenere Sigourney Weaver supporta i giovani attori | Mi rivedo in loro
Sigourney Weaver, celebre per i suoi ruoli in Alien e Ghostbusters, esprime entusiasmo nel sostenere i giovani attori emergenti. Con una lunga esperienza nel settore, la attrice si impegna a condividere il suo percorso e a offrire supporto a chi si avvicina al mondo del cinema. La sua disponibilità rappresenta un esempio importante per le nuove generazioni di talenti, che trovano in lei una guida e un punto di riferimento.
La star di Alien e Ghostbusters è entusiasta di poter essere di supporto ai nuovi talenti che si affacciano al mondo del cinema. Sigourney Weaver è stata ospite di un panel al Comic-Con di New York e la star di Avatar - Fuoco e cenere ha svelato al pubblico presente i consigli che fornisce agli attori talentuosi con i quali condivide le ore sui set. L'attrice è tornata di recente nel terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, al fianco di Sam Worthington, Zoe Saldana e Kate Winslet. La maturità acquisita nel corso di decenni di carriera le permettono di poter essere un valido supporto ai giovani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Sigourney Weaver: «Con Avatar ho curato le mie ferite di adolescente»
Leggi anche: Sigourney Weaver elogia la tecnologia “anti-IA” di James Cameron usata per Avatar
Avatar: Fuoco e Cenere, Sigourney Weaver chiarisce come è stato filmato il grande momento di Spider e Kiri; “Avatar: Fuoco e cenere”. Il racconto di James Cameron sul mondo presente prosegue con la terza puntata della saga; Avatar - Fuoco e Cenere (2025); Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron racconta come è stato girato un bacio ai limiti della legalità.
Avatar: Fuoco e Cenere, Sigourney Weaver chiarisce come è stato filmato il grande momento di Spider e Kiri - Sigourney Weaver ha offerto qualche dettaglio in più su com'è stata girata quella scena profonda tra Kiri e Spider in Avatar: Fuoco e Cenere. comingsoon.it
Avatar: Fuoco e Cenere, boxoffice ottimo ma non sufficiente? Qual è il rischio per il prosieguo con Avatar 4 e Avatar 5? - Mettiamo le mani avanti: non stiamo parlando di un "flop" di Avatar: Fuoco e Cenere, che grossomodo è appena andato in pari. msn.com
Kiri in Avatar: Fuoco e Cenere, la spiegazione del suo colpo di scena e del suo stato di Prescelta - Ecco la spiegazione delle stranezze che avvengono al personaggio. cinefilos.it
Fate parte dei milioni di persone che hanno visto Avatar - Fuoco e cenere Il nuovo capitolo della saga aggiorna e amplia i temi del film precedente, ergendosi al di sopra di qualsiasi blockbuster contemporaneo e mostrandosi in tutta la sua imperiosa grandez - facebook.com facebook
CINEMA IRIS: Da Venerdì 2 a martedì 6/01 "AVATAR: FUOCO E CENERE" Spettacoli ore 19.30 Cast: Oona Chaplin, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Zoe Saldaña #AvatarFireAndAsh x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.