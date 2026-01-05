Avatar - Fuoco e cenere Sigourney Weaver supporta i giovani attori | Mi rivedo in loro

Sigourney Weaver, celebre per i suoi ruoli in Alien e Ghostbusters, esprime entusiasmo nel sostenere i giovani attori emergenti. Con una lunga esperienza nel settore, la attrice si impegna a condividere il suo percorso e a offrire supporto a chi si avvicina al mondo del cinema. La sua disponibilità rappresenta un esempio importante per le nuove generazioni di talenti, che trovano in lei una guida e un punto di riferimento.

La star di Alien e Ghostbusters è entusiasta di poter essere di supporto ai nuovi talenti che si affacciano al mondo del cinema. Sigourney Weaver è stata ospite di un panel al Comic-Con di New York e la star di Avatar - Fuoco e cenere ha svelato al pubblico presente i consigli che fornisce agli attori talentuosi con i quali condivide le ore sui set. L'attrice è tornata di recente nel terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, al fianco di Sam Worthington, Zoe Saldana e Kate Winslet. La maturità acquisita nel corso di decenni di carriera le permettono di poter essere un valido supporto ai giovani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

