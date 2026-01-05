La Polizia di Stato ha pubblicato le tratte stradali in cui saranno attivi gli autovelox mobili dal 5 all’11 gennaio. Questa comunicazione quotidiana permette agli automobilisti di conoscere le zone di controllo della velocità e di rispettare i limiti stabiliti. È importante prestare attenzione alle segnalazioni e mantenere un comportamento corretto sulla strada, contribuendo alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (5 - 11 gennaio)

Leggi anche: Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (29 dicembre-3 gennaio)

Leggi anche: Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (3- 9 novembre)

