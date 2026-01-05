Autostrade | rientri e bollino rosso Aggiornamenti viabilità e previsioni traffico Epifania

Lunedì 5 gennaio si prevede traffico intenso sulle autostrade italiane, con bollino rosso a causa dei rientri dalle festività natalizie. Sono attesi rallentamenti e code lungo le principali direttrici di viaggio. Di seguito, gli aggiornamenti sulla viabilità e le previsioni di traffico per l’Epifania, per aiutare gli automobilisti a organizzare al meglio i propri spostamenti.

Lunedì 5 gennaio con bollino rosso in autostrada e con traffico sostenuto per i rientri dal lungo periodo di festività natalizie. Segnalate code e rallentamenti sul nodo genovese nel pomeriggioBollino rosso e code in autostrada: gli aggiornamentiSulla A7 in direzione Milano rallentamenti e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Autostrade: rientri e bollino rosso. Aggiornamenti viabilità e previsioni traffico Epifania Leggi anche: Previsioni traffico autostrade Natale 2025: i giorni da bollino rosso per le vacanze invernali Leggi anche: Traffico e previsioni per l’esodo di Natale, i giorni da bollino rosso per le vacanze Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Previsioni traffico Capodanno 2026; Rientri dalle festività natalizie: bollino rosso in autostrada; Feste verso la fine, scatta il rientro: è bollino rosso sulle autostrade liguri; Traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: le previsioni. Feste verso la fine, scatta il rientro: è bollino rosso sulle autostrade liguri - Le feste volgono al termine e chi ha trascorso questi giorni in vacanza è arrivato il momento di tornare a casa. primocanale.it

Autostrade: rientri e bollino rosso. Aggiornamenti viabilità e previsioni traffico Epifania - Per quello che riguarda la giornata dell'Epifania, martedì 6 gennaio 2026, i bollini sono più gialli che rossi nelle varie tratte del nodo genovese. genovatoday.it

Rientri dalle vacanze e incidenti in serie: code in A10 e A26 - Nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita ma sul tratto si sono formati fino a 9 km di coda. primocanale.it

: Capodanno alle porte e milioni di italiani pronti a mettersi in viaggio. Tra scuole chiuse, ferie e rientri scaglionati, ecco cosa aspettarsi su strade e autostrade tr - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.