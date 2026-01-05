Autostrade Cav | dal 7 gennaio il centro servizi è in A4

A partire dal 7 gennaio, il centro servizi di Concessioni Autostradali Venete (CAV) sarà operativo presso il nuovo punto di informazione Cavhere, situato nell’area di servizio Arino Est sulla A4, in direzione Trieste e Venezia. Questa modifica permette di offrire assistenza ai clienti in modo più efficiente, garantendo un servizio continuativo e facilmente accessibile lungo l’autostrada.

Dal 7 gennaio tutta l’assistenza ai clienti di Concessioni Autostradali Venete, Cav, sarà erogata dal nuovo info point centro servizi Cavhere, in area di servizio Arino Est, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste e Venezia. Contestualmente, tutte le attività del centro servizi di Mestre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

