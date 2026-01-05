Autostrade Cav | dal 7 gennaio il centro servizi è in A4

A partire dal 7 gennaio, il centro servizi di Concessioni Autostradali Venete (CAV) sarà operativo presso il nuovo punto di informazione Cavhere, situato nell’area di servizio Arino Est sulla A4, in direzione Trieste e Venezia. Questa modifica permette di offrire assistenza ai clienti in modo più efficiente, garantendo un servizio continuativo e facilmente accessibile lungo l’autostrada.

Dal 7 gennaio tutta l’assistenza ai clienti di Concessioni Autostradali Venete, Cav, sarà erogata dal nuovo info point centro servizi Cavhere, in area di servizio Arino Est, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste e Venezia. Contestualmente, tutte le attività del centro servizi di Mestre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Autostrade Cav: dal 7 gennaio il centro servizi è in A4 Leggi anche: Autostrade, dal 1° gennaio 2026, di quanto sale il costo dei pedaggi Leggi anche: Autostrade, dal 1° gennaio 2026 arriva la stangata: di quanto sale il costo dei pedaggi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A22, da gennaio aumenta il pedaggio: sull'Autostrada del Brennero +1,46 per cento per adeguarsi all'inflazione; Pedaggi autostradali 2026: aumenti contenuti sulla rete CAV, nessun rincaro per Autostrade Alto Adriatico; Passante, Brescia-Padova e A22 Tornano gli aumenti sulle autostrade. Autostrade CAV: dal 7 gennaio il Centro Servizi è in A4, potenziata l'assistenza online - Dal 7 gennaio 2026 tutta l’assistenza ai clienti di CAV sarà erogata dal nuovo Info Point Centro Servizi CAVhere, in area di servizio Arino Est, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste e Venezia. triestecafe.it

Autostrade, da gennaio rincaro dell’1,5%: ecco i tratti interessati - Seguendo l’inflazione prevista per il 2026, dal 1 gennaio aumentano anche i pedaggi autostradali. insella.it

Pedaggi autostradali in aumento dal 1° gennaio 2026: tratte e costi - L’aumento dei pedaggi autostradali avrà effetto sin dalle prime ore del 2026 e inciderà sui costi di viaggio, già a partire dalle partenze dopo le festività. novella2000.it

A partire dal 1° gennaio, spostarsi sulle autostrade italiane è diventato più oneroso. Dai dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si rileva che tra i percorsi maggiormente interessati dagli adeguamenti tariffari figura l’asse Napoli–Pompei–S - facebook.com facebook

Autostrade: il 7 gennaio ripartono i cantieri in Liguria. Previsti disagi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.