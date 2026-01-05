Autonomia e questione settentrionale | Zaia torna all’attacco

Il presidente Zaia torna a parlare di autonomia e questione settentrionale, suscitando nuovi dibattiti. La sua comunicazione, che potrebbe essere rivolta ai partner di coalizione o una strategia per mantenere l’attenzione mediatica, apre un confronto su temi cruciali per il territorio. La posizione del leader veneto evidenzia l’importanza di una discussione approfondita e condivisa sulla gestione delle autonomie e delle esigenze del Nord Italia.

Non è chiaro se si tratti di un messaggio ai colleghi di partito (e della coalizione), di uno sfogo o solo di un modo furbo per riprendersi il palcoscenico mediatico. Sta di fatto che il leoncino alato è tornato a ruggire. Luca Zaia infatti non sembra aver intenzione di starsene tranquillo e serenissimo alla presidenza del Consiglio regionale del Veneto: ha interrotto il suo personale conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e ha preso carta e penna e vergare sul Foglio un intervento che somiglia molto, moltissimo, a un manifesto politico. A partire dal titolo: Appello per una svolta a destra. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Autonomia e questione settentrionale: Zaia torna all’attacco Leggi anche: Attilio Fontana, fra sport e questione settentrionale: “Avremo Olimpiadi grandiose. Per il Nord ci vuole l’autonomia” Leggi anche: Quaranta morti in un attacco nel Kordofan Settentrionale, in Sudan Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Appello per una svolta a destra. Il manifesto politico di Luca Zaia. Appello per una svolta a destra. Il manifesto politico di Luca Zaia - L’Italia come potenza di equilibrio e paese a misura di giovani. ilfoglio.it

