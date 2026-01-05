Automobile Club Bellanca riconfermato presidente

L'Automobile Club di Agrigento ha rinnovato i propri organi sociali, confermando alla presidenza Salvatore Bellanca con circa il 78% dei voti. La lista di Bellanca ha prevalso sulla candidatura di Pasquale Mauro, che ha ottenuto il 22%. Questo risultato conferma il sostegno dell’assemblea alla guida attuale e rappresenta un momento di continuità per l’associazione.

