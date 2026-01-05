Automobile Club Bellanca riconfermato presidente
L'Automobile Club di Agrigento ha rinnovato i propri organi sociali, confermando alla presidenza Salvatore Bellanca con circa il 78% dei voti. La lista di Bellanca ha prevalso sulla candidatura di Pasquale Mauro, che ha ottenuto il 22%. Questo risultato conferma il sostegno dell’assemblea alla guida attuale e rappresenta un momento di continuità per l’associazione.
Rinnovati gli organi sociali dell’Automobile Club di Agrigento. La lista del presidente uscente Salvatore Bellanca ha ottenuto circa il 78% dei voti, superando quella guidata da Pasquale Mauro, ferma al 22%.Nel nuovo consiglio direttivo entrano Dino Nucci, Roberto Piccione e Nino Puletto. Nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
