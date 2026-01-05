Auto contro motorini | due giovani finiscono in ospedale

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente nel Lecchese. A Merate, poco prima delle 13, un’auto e un motorino si sono scontrati in via Monte Grappa, portando all’intervento dei soccorsi e al trasporto in ospedale. L’evento evidenzia l’importanza di rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Mattinata di incidenti nel Lecchese. A Merate, poco prima delle 13, un'auto e un motorino si sono scontrati in via Monte Grappa. Ad avere la peggio il 16enne che viaggiava sul ciclomotore.Sul posto sono giunte in breve tempo l'ambulanza con il personale della Croce Bianca di Merate e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Auto contro motorini: due giovani finiscono in ospedale Leggi anche: Incidente frontale tra auto nella notte: morti due giovani, i mezzi finiscono contro il muro di una casa Leggi anche: Auto contro un albero dopo lo scontro all’incrocio: due giovani in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Finisce con la moto contro un'auto in sosta: 21enne muore a Firenze, altri due giovani feriti nella notte; Firenze, si schianta con la moto contro un'auto in sosta: muore a 21 anni; Scontro tra auto e moto, centauro perde la vita; Incidente tra auto e moto in via Chiesa Rossa: morto centauro 37enne, gravissima una 24enne. Con la moto contro un’auto in sosta, 21enne muore - FIRENZE Due incidenti stradali nella notte, con un morto e un ferito grave a Firenze. corrieredellacalabria.it

Finisce con la moto contro un’auto in sosta: 21enne muore a Firenze, altri due giovani feriti nella notte - Nella notte a Firenze si contano due incidenti gravi: un 21enne muore in moto mentre altri due giovani rimangono feriti dopo lo scontro tra il loro scooter ... fanpage.it

Moto si scontra contro un'auto in sosta, muore 21enne a Firenze. Altro grave incidente nella notte - Notte drammatica sulle strade fiorentine, con due distinti incidenti stradali che hanno causato la morte di un giovane e il ferimento grave di un altro ... gonews.it

Latest Crime Film?The Thug Insulted A Hitman?A Headshot Was The Price?

Furgone colpisce un’auto che travolge i motorini e finisce dentro a una scuola guida - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.