Auto contro motorini | due giovani finiscono in ospedale

Nella mattinata di oggi, nel Lecchese, si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto giovani. A Merate, poco prima delle 13, un veicolo e un motorino si sono scontrati in via Monte Grappa, causando il ferimento di due persone che sono state trasportate in ospedale. L'evento evidenzia l'importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale e di guidare con attenzione.

Mattinata di incidenti nel Lecchese. A Merate, poco prima delle 13, un'auto e un motorino si sono scontrati in via Monte Grappa. Ad avere la peggio il 16enne che viaggiava sul ciclomotore.Sul posto sono giunte in breve tempo l'ambulanza con il personale della Croce Bianca di Merate e.

Casamicciola. Incidente davanti al Pio Monte della Misericordia: auto contro motorino, due ambulanze sul posto - Momenti di tensione questo pomeriggio davanti al Pio Monte della Misericordia, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e un motorino. ilgolfo24.it

Scontro tra un’auto e tre moto a Lallio, cinque minorenni in ospedale - Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che ha coinvolto cinque giovani tra i 16 e i 17 anni in sella alle loro moto ... ecodibergamo.it

Furgone colpisce un’auto che travolge i motorini e finisce dentro a una scuola guida - facebook.com facebook

