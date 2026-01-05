Aurora Valdez | spuntano altre aggressioni a ragazze

Da tgcom24.mediaset.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti episodi segnalano ulteriori aggressioni di Aurora Valdez, un uomo peruviano già condannato per violenze. Nonostante un decreto di espulsione emesso in passato, questa misura non è stata applicata a causa di un certificato medico. La situazione evidenzia la necessità di approfondire le procedure di sicurezza e tutela per le vittime di violenza.

Il peruviano aveva già avuto una condanna per violenze e ottenuto un decreto d'espulsione non eseguito per un certificato medico. La costante della stretta al collo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

