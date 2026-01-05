Atterrato il volo di Stato con le 5 salme delle vittime italiane di Crans-Montana | a Linate La Russa Fontana e Sala Hanno un nome tutti i 116 feriti – La diretta

Il volo di Stato con le salme delle vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana è atterrato oggi a Linate. Presenti alla cerimonia i rappresentanti delle istituzioni, tra cui La Russa, Fontana e Sala. Sono stati identificati tutti i 116 feriti italiani coinvolti. La notizia riguarda il rientro delle vittime e delle persone ferite in seguito all’incidente avvenuto a Capodanno in Svizzera.

Sono arrivati in Italia oggi, lunedì 5 gennaio, i corpi delle giovanissime vittime italiane dell’ incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti. Il sesto feretro non è stato imbarcato, dal momento che Sofia Prosperi viveva a Lugano. Nel frattempo, sono state identificate tutte le 40 vittime, di cui 14 minorenni, della Strage di Capodanno al disco-bar Le Constellation. Foto copertina: ANSALuca Zennaro Il C130 dell’Aeronautica Militare italiana con a bordo i feretri dei 5 ragazzi italiani morti nell’incendio di Crans Montana atterra all’aeroporto di Milano Linate L'articolo Atterrato il volo di Stato con le 5 salme delle vittime italiane di Crans-Montana: a Linate La Russa, Fontana e Sala. 🔗 Leggi su Open.online

