Atterrato il volo di Stato con le 5 salme delle vittime italiane di Crans-Montana | a Linate La Russa Fontana e Sala Hanno un nome tutti i 116 feriti – La diretta
Il volo di Stato con le salme delle vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana è atterrato oggi a Linate. Presenti alla cerimonia i rappresentanti delle istituzioni, tra cui La Russa, Fontana e Sala. Sono stati identificati tutti i 116 feriti italiani coinvolti. La notizia riguarda il rientro delle vittime e delle persone ferite in seguito all’incidente avvenuto a Capodanno in Svizzera.
Sono arrivati in Italia oggi, lunedì 5 gennaio, i corpi delle giovanissime vittime italiane dell’ incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti. Il sesto feretro non è stato imbarcato, dal momento che Sofia Prosperi viveva a Lugano. Nel frattempo, sono state identificate tutte le 40 vittime, di cui 14 minorenni, della Strage di Capodanno al disco-bar Le Constellation. Foto copertina: ANSALuca Zennaro Il C130 dell’Aeronautica Militare italiana con a bordo i feretri dei 5 ragazzi italiani morti nell’incendio di Crans Montana atterra all’aeroporto di Milano Linate L'articolo Atterrato il volo di Stato con le 5 salme delle vittime italiane di Crans-Montana: a Linate La Russa, Fontana e Sala. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Crans-Montana, atterrato a Linate il volo di Stato con le 5 vittime italiane
Leggi anche: Atterrato a Linate il volo di Stato con le salme dei morti italiani di Crans-Montana. L’ambasciatore: «I titolari da noi sarebbero stati arrestati» – Il diretta
Strage di Crans Montana, atterrato a Linate il C130 con le salme di cinque ragazzi; Un guasto e maltempo, domenica di caos per gli aerei: ritardi anche per due voli diretti a Palermo; Voli cancellati, weekend da incubo per centinaia di passeggeri: da Bergamo a Berlino, guasti e disagi; Neve, ritardi e rabbia. Il volo Ryanair per Roma annullato dopo ore di attesa a Berlino.
Crans-Montana, atterrato a Linate il volo di Stato con le 5 vittime italiane - È atterrato, poco prima delle ore 13, all’aeroporto militare di Milano Linate il volo di Stato dell'aeronautica, un C- msn.com
Crans-Montana, atterrato a Linate il volo con le salme degli italiani - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilgazzettino.it
Atterrato a Linate il volo di Stato con le salme di 5 giovani italiani morti nella tragedia di Crans-Montana / foto - 130 le salme di cinque italiani deceduti nella tragedia di Capodanno a Crans Montana in Svizzera. msn.com
CRANS, ARRIVATO A LINATE VOLO CON SALME VITTIME: PRESENTI FAMIGLIARI E AUTORITÀ
È atterrato all'aeroporto militare di Milano Linate il volo di Stato che ha riportato in Italia cinque dei sei giovani italiani morti nella strage di Crans-Montana. I feretri appartengono ai due amici milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo, al bolognese Giovanni - facebook.com facebook
#NEWS - È atterrato all’aeroporto militare di Milano Linate il volo di Stato che ha riportato in Italia cinque dei sei giovani italiani morti nella strage di #Crans_Montana. I feretri sono quelli dei due amici milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo, del bolognese x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.