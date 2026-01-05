Atterrato a Linate il volo di Stato con le salme dei morti italiani di Crans-Montana L’ambasciatore | I titolari da noi sarebbero stati arrestati – Il diretta

Oggi a Linate sono stati accolti i corpi delle vittime italiane dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. L’arrivo, accompagnato da commenti dell’ambasciatore, segna un momento di cordoglio e rispetto per le giovani vittime. La notizia riguarda il rientro in Italia delle salme e il contesto dell’incidente avvenuto in Svizzera, suscitando riflessione sulla tragedia e sulle procedure diplomatiche.

Sono arrivati in Italia oggi, lunedì 5 gennaio, i corpi delle giovanissime vittime italiane dell’ incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti. Il sesto feretro non è stato imbarcato, dal momento che Sofia Prosperi viveva a Lugano. Nel frattempo, sono state identificate tutte le 40 vittime, di cui 14 minorenni, della Strage di Capodanno al disco-bar Le Constellation. Foto copertina: ANSALuca Zennaro Il C130 dell’Aeronautica Militare italiana con a bordo i feretri dei 5 ragazzi italiani morti nell’incendio di Crans Montana atterra all’aeroporto di Milano Linate L'articolo Atterrato a Linate il volo di Stato con le salme dei morti italiani di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Strage Crans, l'aereo con le salme dei ragazzi italiani verso Linate. L'ambasciatore: i gestori da noi li avrebbero arrestati | Le vittime Leggi anche: Crans-Montana, atterrato a Linate il volo di Stato con le 5 vittime italiane Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage di Crans Montana, atterrato a Linate il C130 con le salme di cinque ragazzi; Oggi Giovanni torna a casa: l’ultimo viaggio con il volo di Stato; Guasto all'aereo dei collegamenti da e per il Gino Lisa: il Torino-Foggia annullato atterrerà a Bari; Atterrato a Linate l'aereo di Stato con le vittime di Crans-Montana. Crans-Montana, atterrato a Linate il volo con le salme degli italiani - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilgazzettino.it

