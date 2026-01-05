attenzione alla schiuma quel precedente ignorato nel bar di crans montana

Un episodio passato sotto silenzio a Crans-Montana mette in luce i rischi legati alla sicurezza negli ambienti pubblici. Un video della testata svizzera RTS evidenzia come, già da alcuni anni, fosse nota la pericolosità dei materiali fonoassorbenti dei soffitti del locale Le Constellation, che potevano innescare incendi a causa delle candele pirotecniche usate durante le feste. Un richiamo all’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire tragedie.

Emerge un avvertimento rimasto inascoltato in relazione alla tragedia di Crans-Montana. Un video diffuso dalla testata svizzera Rts riporta l’attenzione su un aspetto che, secondo quanto emerge dalle immagini, sarebbe stato noto già da alcuni anni: il rischio di incendio legato al materiale fonoassorbente dei soffitti del locale Le Constellation, a contatto con le candele pirotecniche utilizzate per servire bottiglie di alcolici durante le feste. Nel filmato, risalente alla notte di Capodanno 2020, si sente un barman avvertire alcune clienti presenti alla festa: "Fate attenzione alla schiuma! Fate attenzione alla schiuma!" ("Faites gaffes à la mousses! Faites gaffes à la mousses!"), secondo quanto riferito dalla giovane che ha fornito le immagini e che aveva partecipato alla serata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

