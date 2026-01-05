Attacco alla città é strage | chiusi tre aeroporti VIDEO

Da tvzap.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella recente escalation del conflitto in Ucraina, le recenti azioni militari hanno portato alla chiusura di tre aeroporti, segnando un ulteriore impatto sulla sicurezza e sulla mobilità nella regione. Questa situazione crea una condizione di incertezza per cittadini e operatori, evidenziando le conseguenze dirette del conflitto sulle infrastrutture e sulla vita quotidiana.

La nuova ondata di guerra in Ucraina ha trasformato ancora una volta la notte in un momento di paura e incertezza. Nelle ultime ore un attacco particolarmente intenso ha colpito il fronte orientale del Paese, con un bilancio di vittime in crescita e ripercussioni dirette anche sulla sicurezza in Russia, dove tre aeroporti della capitale sono stati costretti alla chiusura. Il conflitto tra Mosca e Kiev continua così a estendersi su più livelli, militare e politico, senza segnali concreti di allentamento. I centri abitati restano in prima linea, con la popolazione civile costretta a convivere con allarmi aerei, danni alle infrastrutture e soccorsi operativi in condizioni sempre più difficili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

