Attacco al Venezuela sinistra radicale in piazza E torna lo slogan Yankee go home

A Firenze, manifestanti di sinistra radicale hanno esposto simboli del Venezuela bolivariano e della Palestina, mentre si sono svolti cortei con canti degli Inti Illimani. L’evento ha attirato l’attenzione su questioni geopolitiche e di solidarietà internazionale, con slogan come “Yankee go home” che richiamano le tensioni in atto. La manifestazione si è svolta in un contesto di attenzione alle vicende politiche e sociali di queste regioni.

FIRENZE – Il vessillo stellato del Venezuela bolivariano e quello della Palestina sventolano fianco a fianco sul Lungarno Vespucci, mentre l’eco dei canti degli Inti Illimani rimbalza sulle facciate dei palazzi storici. Si è tenuta ieri (4 gennaio) la mobilitazione davanti al consolato generale degli Stati Uniti a Firenze, indetta per protestare contro quella che i manifestanti definiscono “l’aggressione imperialista” nei confronti del Venezuela. L’iniziativa, nata anche dalla spinta delle comunità latinoamericane presenti in Toscana – in particolare gruppi provenienti da Perù, Cuba, Bolivia, Cile, Messico e Colombia – ha raccolto un consenso trasversale nel mondo della sinistra radicale e dell’attivismo fiorentino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: In piazza contro l’attacco Usa al Venezuela Leggi anche: Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezuela, la sinistra radicale italiana chiama alla mobilitazione contro l’imperialismo Usa; Meloni sta con Trump. In Venezuela “un legittimo intervento difensivo” (di A. Raimo); L’egemonismo Usa in Venezuela e le ambiguità della sinistra su Maduro; Bologna, presidio dei collettivi in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela. Bologna, presidio dei collettivi in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela - in organizzato alle 18 da Potere al Popolo parteciperanno anche Cambiare Rotta, Osa Bologna e la Rete dei Comunisti: si riuniranno in centro per contestare l’aggressione. msn.com

La metamorfosi della sinistra. Ecco chi scenderà in piazza a Roma per Maduro - I soliti noti della sinistra radicale, insieme ai collettivi, ai centri sociali, alle associazioni pro Pal con l’immancabile sostegno di Anpi e Cgil si preparano a scendere in piazza a sostegno di Nic ... msn.com

Attacco Usa a Venezuela, Palazzo Chigi: “Legittimo”. Schlein: “Posizione grave, violato il diritto” - La provocazione di Borghi (Lega): “Ora pacchetti di armi a Maduro? repubblica.it

. La sinistra italiana sceglie ancora una volta la parte sbagliata: un regime autoritario, contro libertà e democrazia. . #Venezuela #Maduro - facebook.com facebook

#Ucraina, #Gaza, #Venezuela: il trionfo del doppio standard. Chi a sinistra s’indigna per l’aggressione al Venezuela xché il nemico è americano ma non x quella all’Ucraina, chi in Europa solidarizza con l’Ucraina ma se ne frega di Gaza xché #Israele non si t x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.