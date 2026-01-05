Attacco al Venezuela sinistra radicale in piazza E torna lo slogan Yankee go home

Da corrieretoscano.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, manifestanti di sinistra radicale hanno esposto simboli del Venezuela bolivariano e della Palestina, mentre si sono svolti cortei con canti degli Inti Illimani. L’evento ha attirato l’attenzione su questioni geopolitiche e di solidarietà internazionale, con slogan come “Yankee go home” che richiamano le tensioni in atto. La manifestazione si è svolta in un contesto di attenzione alle vicende politiche e sociali di queste regioni.

FIRENZE – Il vessillo stellato del Venezuela bolivariano e quello della Palestina sventolano fianco a fianco sul Lungarno Vespucci, mentre l’eco dei canti degli Inti Illimani rimbalza sulle facciate dei palazzi storici. Si è tenuta ieri (4 gennaio) la mobilitazione davanti al consolato generale degli Stati Uniti a Firenze, indetta per protestare contro quella che i manifestanti definiscono “l’aggressione imperialista” nei confronti del Venezuela. L’iniziativa, nata anche dalla spinta delle comunità latinoamericane presenti in Toscana – in particolare gruppi provenienti da Perù, Cuba, Bolivia, Cile, Messico e Colombia – ha raccolto un consenso trasversale nel mondo della sinistra radicale e dell’attivismo fiorentino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

