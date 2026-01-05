Attacco al Venezuela | attesa e preoccupazione per la folta comunità siciliana a Caracas e Maracaibo
L’attacco al Venezuela di ieri notte, che ha portato all’arresto di Maduro e della moglie, ha generato preoccupazione tra la comunità siciliana residente a Caracas e Maracaibo. In un contesto di crescente instabilità, molti si interrogano sulle conseguenze di questo evento e sul loro futuro nel paese. La situazione resta in evoluzione, richiedendo attenzione e sensibilità da parte di chi vive e lavora in Venezuela.
Apprensione per i siciliani che si trovano a Caracas, capitale del Venezuela, dopo l'attacco di ieri notte da parte degli Stati Uniti che ha portato all'arresto del presidente Maduro e della moglie. Proprio nella capitale - e a Maracaibo - c'è una folta comunità di siciliani.Dopo gli attacchi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Attacco al Venezuela: attesa e preoccupazione per la folta comunità siciliana a Caracas e Maracaibo
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Il ristoratore genovese Parodi a Caracas: “Siamo chiusi in casa, ore di attesa” | Video
Attacco al Venezuela: attesa e preoccupazione per la folta comunità siciliana a Caracas e Maracaibo; Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dalla Russia all'Ue; Attacco al Venezuela: attesa e preoccupazione per la folta comunità siciliana a Caracas e Maracaibo; Attesa e preoccupazione per gli umbri a Caracas.
Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani”. Il ristoratore genovese Parodi a Caracas: “Siamo ... - Ore di angoscia per gli italiani residenti nel Paese o detenuti, come il cooperante veneziano Alberto Trentini. ilsecoloxix.it
Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dall'Italia alla Russia e l'Ue - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dall'Italia alla Russia e l'Ue ... tg24.sky.it
Attacco al Venezuela, il missionario riminese: "La paura c'è. Ci hanno detto di non muoverci" - È la voce scossa ma lucida, riportata dal Resto del Carlino, di don Aldo Fonti, ... altarimini.it
Nervosismo, paura, attesa e un’emozione sospesa tra incredulità e felicità difficile da contenere. Sono questi i sentimenti che attraversano in queste ore la comunità venezuelana a Trieste, a poche ore dall’attacco Usa. - facebook.com facebook
Trump, gestiremo il Venezuela in attesa di una transizione sicura x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.