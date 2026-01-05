L’ATP Hong Kong 2026 ha aperto ufficialmente la stagione tennistica, offrendo un primo assaggio delle sfide a livello internazionale. Tra i protagonisti, Borges e Cilic hanno ottenuto un buon esordio, mentre Wu ha eliminato Marozsan. Il torneo rappresenta un’importante occasione per i giocatori di testare le proprie condizioni e prepararsi agli appuntamenti più rilevanti dell’anno.

Si è alzato il sipario sulla nuova stagione tennistica ed uno dei primi tornei del 2026 è l’ATP 250 di Hong Kong. Sono tre le partite che si sono svolte in questa prima giornata e l’unica testa di serie impegnata era il portoghese Nuno Borges, numero otto del seeding, che ha superato in due set il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e quindici minuti di gioco. Il portoghese, numero 45 della classifica mondiale, conosce già il suo avversario del secondo turno, visto che se la dovrà vedere con Marin Cilic. Il veterano croato ha superato anche lui abbastanza agevolmente in due set il francese Adrian Mannarino, imponendosi per per 6-3 6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Hong Kong 2026, buon esordio di Borges e Cilic. Wu elimina Marozsan

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: si avvicina l’esordio degli azzurri

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: esordio stagionale per gli azzurri in doppio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego; Tennis, il programma della stagione ATP 2026: quando si gioca, le date e il calendario dei tornei; Tabellone ATP Hong Kong 2026: Musetti e Sonego subito su strade interessanti; ATP Hong Kong 2026, il tabellone di Musetti: gli avversari dal 1° turno alla finale.

ATP Hong Kong 2026, buon esordio di Borges e Cilic. Wu elimina Marozsan - Si è alzato il sipario sulla nuova stagione tennistica ed uno dei primi tornei del 2026 è l'ATP 250 di Hong Kong. oasport.it