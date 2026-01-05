ATP Brisbane 2026 | Medvedev Lehecka e gli altri nomi pesanti avanti
Al via l’ATP Brisbane 2026, con i principali nomi del circuito che si contendono il torneo. Nel primo giorno, l’Italia registra una presenza temporanea: Matteo Arnaldi, entrato grazie al forfait di Joao Fonseca, si è subito ritirato a causa di problemi alla caviglia. La manifestazione prosegue con i favoriti come Medvedev e Lehecka, pronti a contendersi il titolo.
Primo giorno di tabellone principale a Brisbane e subito un’Italia che appare e scompare nello stesso tempo, perché Matteo Arnaldi, entrato in tabellone principale per forfait del brasiliano Joao Fonseca, ne esce subito in virtù dei problemi già noti alla caviglia sinistra. Al suo posto altro lucky loser, il polacco Kamil Majchrzak, che riesce pure a superare il turno. Avanzano regolarmente tutte le teste di serie, in primis Daniil Medvedev, con il russo che troppi problemi non ne ha contro l’ungherese Marton Fucsovics. Qualcuno in più ce l’ha Jiri Lehecka, che deve faticare per vincere il derby ceco con Tomas Machac, uno degli incontri di maggior spessore di tutto il novero dei turni iniziali. 🔗 Leggi su Oasport.it
