Atalanta-Roma petardo contro il guardalinee dal settore ospiti | 20mila euro di multa ai giallorossi

Durante la partita Atalanta-Roma, un petardo è stato lanciato contro il guardalinee dal settore ospiti, provocando un intervento delle forze dell’ordine. Di conseguenza, la società giallorossa è stata multata di 20.000 euro. L’evento si inserisce in un contesto di contestazioni sportive, con polemiche sui due gol e altre sanzioni che coinvolgono entrambe le squadre.

Bergamo. Atalanta-Roma non lascia dietro di sé solo strascichi polemici per i due gol, uno concesso e uno annullato, con recriminazioni da una parte e dall'altra, ma anche svariate multe per le due società e non solo. La più salata in assoluto, da 20mila euro, sarà quella che dovranno sborsare i giallorossi per quanto accaduto all'89', quando un petardo lanciato dal settore ospiti è caduto sul piede del guardalinee Cecconi, scoppiando a pochi metri di distanza. Quest'ultimo si è subito coperto le orecchie e si è accasciato per lo shock. Una volta fermato il gioco, l'arbitro Fabbri si è avvicinato per verificare le condizioni del collega, il quale lo ha rassicurato dicendo di stare bene e sentirsela di continuare.

