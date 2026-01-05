Atalanta-Roma petardo contro il guardalinee dal settore ospiti | 20mila euro di multa ai giallorossi

Durante la partita Atalanta-Roma, un petardo è stato lanciato contro il guardalinee dal settore ospiti. L’evento ha portato a sanzioni, tra cui una multa di 20mila euro per la società giallorossa. Oltre alle polemiche sui gol e alle recriminazioni, l’incidente evidenzia le problematiche legate alla sicurezza negli stadi e l’importanza di rispettare le normative vigenti.

Bergamo. Atalanta-Roma non lascia dietro di sé solo strascichi polemici per i due gol, uno concesso e uno annullato, con recriminazioni da una parte e dall’altra, ma anche svariate multe per le due società e non solo. La più salata in assoluto, da 20mila euro, sarà quella che dovranno sborsare i giallorossi per quanto accaduto all’89’, quando un petardo lanciato dal settore ospiti è caduto sul piede del guardalinee Cecconi, scoppiando a pochi metri di distanza. Quest’ultimo si è subito coperto le orecchie e si è accasciato per lo shock. Una volta fermato il gioco, l’arbitro Fabbri si è avvicinato per verificare le condizioni del collega, il quale lo ha rassicurato dicendo di stare bene e sentirsela di continuare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

