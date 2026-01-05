Assist di Meloni a Machado telefonata al Nobel per la pace | una nuova pagina di speranza

Il 5 gennaio 2026, a Roma, Giorgia Meloni ha avuto una telefonata con Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e Premio Nobel per la pace. L’occasione ha rappresentato un momento di dialogo e di consolidamento del sostegno italiano all’azione contro Maduro, segnando una possibile svolta verso una collaborazione più stabile e orientata alla speranza per il Venezuela. Un passo che mira a rafforzare i principi di dialogo e rispetto internazionale.

Roma, 5 gennaio 2026 – Nessuna replica diretta al fuoco di fila del centrosinistra. Per difendere la posizione di aperto sostegno all'azione americana contro Maduro, Giorgia Meloni sceglie di affidarsi ai fatti, suggellando la linea con una telefonata a Maria Corina Machado, la leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace. La nota di Palazzo Chigi non è solo un resoconto formale, ma un manifesto politico: condividere con Machado che "l'uscita di scena di Maduro apre una nuova pagina di speranza" è la risposta implicita a ogni critica. La convinzione della premier è netta: la strategia del "colpo di mano" porterà a una fase migliore per il Venezuela, "ripristinando democrazia e stato di diritto".

