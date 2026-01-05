Assisi la solidarietà a tavola | Insieme il pranzo che fa bene

Lo scorso 3 gennaio si è svolto ad Assisi l’evento “Insieme, il pranzo che fa bene”, un’occasione di convivialità dedicata a oltre 150 persone in difficoltà, tra senza fissa dimora e cittadini fragili. L’iniziativa ha promosso solidarietà e senso di comunità, offrendo un momento di condivisione e vicinanza nel rispetto delle persone e delle loro esigenze. Un gesto semplice, ma importante, per rafforzare i legami sociali nel territorio.

Ad Assisi la solidarietà si siede a tavola: "Insieme, il pranzo che fa bene" - Ad Assisi la parola “comunità” ha smesso di essere uno slogan da convegno ed è diventata un piatto caldo, un tavolo condiviso, uno sguardo che incrocia un altro sguardo. corrieredellumbria.it

“Insieme, il pranzo che fa bene”: ad Assisi un gesto concreto di solidarietà - Un pranzo che va oltre il semplice stare a tavola, trasformandosi in un forte messaggio di comunità e inclusione. assisinews.it

La Befana chiude le feste ad Assisi: grande festa in centro, solidarietà a Santa Maria #tuttoggi #Assisi #Eventi #Vetrina #assisi #befana #cronaca #eventi #evidenza #nataleassisi #scoop | http://ow.ly/LmO7106sBMz - facebook.com facebook

Assisi Tra gli affreschi di Giotto, prima nazionale di “Francesco”: Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi hanno narrato la vita del Santo nell’800° anniversario, invitando a riscoprire rispetto, solidarietà e cura della casa comune. ofmconv.net/assisi-voce-e-… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.