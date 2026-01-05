Assegno unico come cambia il calcolo dell' Isee 2026 | gli effetti sugli importi e le scadenze per il rinnovo

Con l’approssimarsi del 2026, è importante aggiornare l’Isee, ormai scaduto dal 31 dicembre. Le modifiche al calcolo dell’Isee influenzeranno gli importi dell’assegno unico e le scadenze per il rinnovo. È fondamentale conoscere come cambieranno le modalità di valutazione e le tempistiche, per assicurarsi di mantenere i benefici previsti e rispettare le nuove normative.

Scaduto il 31 dicembre, l?Isee va aggiornato per il 2026. Tra le prestazioni legate all?Indicatore della situazione economica equivalente c?è l?assegno unico per i.

