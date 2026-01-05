A partire dal 2026, l’Assegno di inclusione subirà modifiche significative. La misura di sostegno economico verrà ridimensionata, eliminando il bonus da 500 euro introdotto nel 2025 e riducendo le mensilità da 12 a 11. Questa variazione rappresenta un cambiamento importante per le famiglie italiane che usufruiscono di questa misura di sostegno.

Dal 2026 l’Assegno di inclusione cambia volto. La misura di sostegno economico subirà una riduzione concreta: sparisce il bonus da 500 euro introdotto nel 2025 e le mensilità effettive scendono a 11. Le novità sono contenute nella Legge di Bilancio 2026 e avranno un impatto diretto sui bilanci delle famiglie beneficiarie. A due anni dalla sua introduzione, la misura che ha sostituito il Reddito di cittadinanza diventa strutturale. Dal prossimo anno, i nuclei familiari che continuano a rispettare i requisiti potranno richiedere il rinnovo senza limiti temporali, presentando una nuova domanda ogni dodici mesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Assegno di inclusione 2026, arriva la brutta notizia per gli italiani

Leggi anche: Zelensky, la brutta notizia di Natale arriva ora: cosa succede

Leggi anche: Sigarette, tabacco, elettroniche: la decisione del governo, brutta notizia per i fumatori italiani

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Assegno di inclusione: in arrivo la stretta sui rinnovi; Inps: I pagamenti del 2026 per le Pensioni, NASpI, C.I.G., Assegno di Inclusione, SFL, A.U.U. ed altro; Assegno di inclusione 2026: addio al mese di sospensione; Pagamenti Inps gennaio 2026, le date da segnare sul calendario.

Assegno di inclusione 2026: arriva la “bordata” - Dal 2026 cambia l’Assegno di inclusione: eliminato il bonus da 500 euro e ridotte le mensilità a 11. newsmondo.it

Assegno di inclusione: requisiti, importo, novità 2026 e come richiderlo - Ecco cos’è, a chi spetta e come funziona l'Assegno di inclusione nel 2026 con le novità su importi, requisiti e procedure di domanda. ticonsiglio.com