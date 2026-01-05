Assalto con chiodi e fumogeni a un portavalori sull’A14 | colpo all’alba nel Chietino

Nella prima mattinata di oggi, alle 6:30, si è verificato un assalto a un portavalori sull’autostrada A14, vicino a Ortona, nel Chietino. L’attacco ha coinvolto l’uso di chiodi e fumogeni, creando scompiglio lungo la carreggiata. L’episodio è stato segnalato dalle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto.

L'attacco nelle prime ore del mattino. Un portavalori è stato assaltato intorno alle 6:30 del mattino lungo l' autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel territorio del Chietino. L'azione, rapida e violenta, ha causato forti disagi alla circolazione e ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi. Intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Sul posto sono giunte le pattuglie del Coa della Polizia di Stato di Pescara, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118. Le operazioni si sono concentrate sulla messa in sicurezza dell'area e sulla gestione dell'emergenza lungo la carreggiata autostradale.

