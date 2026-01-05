Assalto armato a un portavalori sull’A14 nessun ferito | spari e mezzi incendiati

Questa mattina, intorno alle 6.30, si è verificato un assalto armato a un furgone portavalori sull’autostrada A14, al chilometro 392. Durante l’evento sono stati esplosi alcuni colpi e alcuni mezzi sono stati incendiati, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza sulla zona.

Assalto al portavalori in A14: commando blocca il traffico con veicoli incendiati e chiodi - Intorno alle 6:30, un commando armato ha assaltato un furgone portavalori nel tratto teatino, precisamente al chilometro 402 tra i caselli di Ortona e Francavilla- cronachedellacampania.it

Rapina al portavalori, l'assalto in diretta sulla A14: così la banda armata ha colpito (ed è scappata). «Hanno sparato, c'è stata un'esplosione» - L'esplosione, poi i colpi di arma da fuoco: assalto armato a due portavalori, in autostrada A14, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. leggo.it

