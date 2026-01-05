Assalto armato a un portavalori sull’A14 nessun ferito | spari e mezzi incendiati
Questa mattina, intorno alle 6.30, si è verificato un assalto armato a un furgone portavalori sull’autostrada A14, al chilometro 392. Durante l’evento sono stati esplosi alcuni colpi e alcuni mezzi sono stati incendiati, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza sulla zona.
Nessun ferito nell’assalto a un furgone portavalori avvenuto questa mattina, intorno alle 6.30, lungo l’autostrada A14, al chilometro 392.6, nel territorio di Ortona.Secondo una prima ricostruzione, un commando ha preso di mira il mezzo blindato della società di vigilanza Aquila spargendo chiodi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
