L'intervento militare in Venezuela ha suscitato ampie discussioni sulla legittimità e le conseguenze di azioni di forza internazionali. In questo contesto, si profila un possibile processo simile a una Norimberga per figure come Trump e Rubio, coinvolti in decisioni che hanno influito sulla stabilità del paese. L'evento solleva interrogativi sui rapporti tra potenze globali e sovranità nazionale, segnando un momento di analisi critica delle strategie adottate.

Ancora più tronfio e vanesio del solito Trump nella conferenza stampa successiva al criminale attacco contro il Venezuela, ha più che altro tessuto le lodi della Delta Force, protagonista militare del sequestro del presidente legittimo Nicolas Maduro e della sua sposa Cilia Flores. Poi, dopo aver lanciato aperte quanto intollerabili intimidazioni nei confronti dei leader e governi latinoamericani all’insegna della dottrina Monroe, ha aggiunto che si è già appropriato del governo del Paese caraibico e delle sue ingenti risorse petrolifere. Su tale affermazione i dubbi sono più che legittimi. Pur privato del suo leader, il popolo venezolano è infatti più che mai in piedi e appaiono solide le istituzioni democratiche come pure le forze militari e quelle di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assalto al Venezuela: aspetto una nuova Norimberga per Trump, Rubio e i loro accoliti internazionali

