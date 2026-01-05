Assalto al portavalori sulla A14 riaperto il tratto autostradale verso Pescara sud | coda chilometrica

Da ilpescara.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato riaperto il tratto autostradale A14 tra Ortona e Pescara sud in direzione Pescara, dopo l’assalto al portavalori avvenuto questa mattina. La strada rimane percorribile con una sola corsia, con code di diversi chilometri. L’incidente ha causato disagi e rallentamenti, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Riaperto, ma per una sola corsia, il tratto autostradale della A14 Ortona-Pescara sud (direzione Pescara) chiuso dalle prime ore di oggi, lunedì 5 gennaio, per l'assalto al portavalori che sarebbe valso un bottino da circa 400mila euro ai malviventi autori del gesto. Ricevi le notizie de. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Chiodi e fumogeni sulla A14, assaltato un portavalori: chiuso il tratto autostradale Ortona-Pescara sud

Leggi anche: Assalto a furgone portavalori sulla A14, chiuso tratto tra Ortona e Pescara Sud

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Assalto a portavalori con chiodi e fumogeni, riaperto tratto dell’A14 tra Ortona e Pescara sud; Abruzzo, assalto a portavalori sull'A14 con chiodi e armi da fuoco. Bottino 400mila euro; Assaltano un portavalori in autostrada: chiodi, fumogeni e due veicoli bruciati; Commando assalta portavalori sull'A14: mezzi in fiamme e chiodi nel Chietino.

assalto portavalori a14 riapertoAssalto a un portavalori sull’A14 tra Ortona e Francavilla: bottino da 400mila euro VIDEO - Un camion messo di traverso sulla carreggiata ha dato il via, questa mattina, 5 gennaio, intorno alle 6. ilgazzettino.it

assalto portavalori a14 riapertoAssalto al portavalori sulla A14, riaperto il tratto autostradale verso Pescara sud: coda chilometrica - 30, un furgone della società di vigilanza Aquila è stato assaltato tra chiodi, spari e auto in fiamme, è stato riaperto su una corsia. ilpescara.it

assalto portavalori a14 riapertoAssalto al portavalori: spari e fumogeni sulla A14 - 30, all'assalto ad un furgone portavalori sull'autostrada A14, lungo la corsia nord, nel tratto compreso tra ... rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.