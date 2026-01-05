Assalto al portavalori sulla A14 riaperto il tratto autostradale verso Pescara sud | coda chilometrica

È stato riaperto il tratto autostradale A14 tra Ortona e Pescara sud in direzione Pescara, dopo l’assalto al portavalori avvenuto questa mattina. La strada rimane percorribile con una sola corsia, con code di diversi chilometri. L’incidente ha causato disagi e rallentamenti, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Riaperto, ma per una sola corsia, il tratto autostradale della A14 Ortona-Pescara sud (direzione Pescara) chiuso dalle prime ore di oggi, lunedì 5 gennaio, per l'assalto al portavalori che sarebbe valso un bottino da circa 400mila euro ai malviventi autori del gesto. Ricevi le notizie de. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Chiodi e fumogeni sulla A14, assaltato un portavalori: chiuso il tratto autostradale Ortona-Pescara sud Leggi anche: Assalto a furgone portavalori sulla A14, chiuso tratto tra Ortona e Pescara Sud Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Assalto a portavalori con chiodi e fumogeni, riaperto tratto dell’A14 tra Ortona e Pescara sud; Abruzzo, assalto a portavalori sull'A14 con chiodi e armi da fuoco. Bottino 400mila euro; Assaltano un portavalori in autostrada: chiodi, fumogeni e due veicoli bruciati; Commando assalta portavalori sull'A14: mezzi in fiamme e chiodi nel Chietino. Assalto a un portavalori sull’A14 tra Ortona e Francavilla: bottino da 400mila euro VIDEO - Un camion messo di traverso sulla carreggiata ha dato il via, questa mattina, 5 gennaio, intorno alle 6. ilgazzettino.it

Assalto al portavalori sulla A14, riaperto il tratto autostradale verso Pescara sud: coda chilometrica - 30, un furgone della società di vigilanza Aquila è stato assaltato tra chiodi, spari e auto in fiamme, è stato riaperto su una corsia. ilpescara.it

Assalto al portavalori: spari e fumogeni sulla A14 - 30, all'assalto ad un furgone portavalori sull'autostrada A14, lungo la corsia nord, nel tratto compreso tra ... rainews.it

Assalto al portavalori, riaperto il tratto dell'A14. Si registrano ancora code per il traffico congestionato verso Pescara. #ANSA x.com

Assalto a portavalori con armi e ordigni, bottino da 400mila euro: cosa sappiamo Per garantire la riuscita della rapina, la banda ha utilizzato fumogeni e chiodi - facebook.com facebook

