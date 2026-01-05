La Fisascat Cisl Abruzzo e Molise evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per i lavoratori coinvolti in attività ad alto rischio, come l’assalto al portavalori avvenuto sull’autostrada A14 ad Ortona. L’episodio, verificatosi nelle prime ore di lunedì 5 gennaio, sottolinea l’importanza di interventi concreti per garantire la tutela del personale durante operazioni sensibili.

Come la Filcams Cgil, anche la Fisascat Cisl Abruzzo e Molise richiama l'attenzione sulla sicurezza dei lavoratori dopo l'assalto al portavalori sull'autostrada A14, nel territorio di Ortona, alle prime ore di lunedì 5 gennaio. Un colpo che ha messo a rischio l'incolumità dei vigilanti della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Assalto al portavalori, Fisascat Cisl: "Attività ad alto rischio che merita maggiore attenzione"

Assalto portavalori A14, Cisl: «Sicurezza non più rinviabile, riaprire subito il tavolo al Viminale».

Assalto al portavalori a Porto Recanati, la banda armata di Kalashnikov arrivava da Cerignola: tre arresti (compreso il 56enne ferito da un vigilante). Riaperto il tratto dopo ... - Le Federazioni di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs delle Marche esprimono la loro vicinanza e solidarietà ai lavoratori che hanno subito l’assalto ai due furgoni portavalori della società ... corriereadriatico.it

Assalto a 2 portavalori in A14 nelle Marche con chiodi, esplosivo e armi semiautomatiche. Autostrada chiusa per ore. La diretta - Porto Recanati (Macerata), 27 ottobre 2025 – Assalto a due furgoni portavalori (video) in autostrada con sparatoria. ilrestodelcarlino.it

Rapina al portavalori, l'assalto in diretta sulla A14: così la banda armata ha colpito (ed è scappata). «Hanno sparato, c'è stata un'esplosione» - L'esplosione, poi i colpi di arma da fuoco: assalto armato a due portavalori, in autostrada A14, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. leggo.it

Assalto a portavalori con armi e bombe: ecco chi c’è dietro la rapina secondo gli investigatori Gli inquirenti sulle tracce della banda che è riuscita a portare via 400mila euro - facebook.com facebook

Assalto al portavalori, riaperto il tratto dell'A14. Si registrano ancora code per il traffico congestionato verso Pescara. #ANSA x.com