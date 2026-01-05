Assalto al portavalori | colpi di arma da fuoco e un bottino di 400mila euro ancora code in autostrada

Nelle prime ore di lunedì 5 gennaio, un assalto a un portavalori sulla A14, vicino Ortona, ha portato al furto di circa 400mila euro. Durante l'evento, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. L'incidente ha causato rallentamenti e code in autostrada, evidenziando le criticità di sicurezza e le sfide legate alla prevenzione di simili episodi.

Ammonterebbe a circa 400mila euro il bottino dell'assalto al portavalori della società Aquila messo a segno nelle prime ore di lunedì 5 gennaio, sull'autostrada A14, nel territorio di Ortona. Secondo quanto ricostruisce l'agenzia Agi, sarebbero quattro o cinque i rapinatori che hanno portato a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Assalto al portavalori: colpi di arma da fuoco e un bottino di 400mila euro, ancora code in autostrada Leggi anche: Assalto al portavalori con colpi di fucile e bombe: scena da film sulle strade italiane. Il clamoroso bottino Leggi anche: Assalto a un portavalori lungo l'autostrada in Calabria, bottino da due milioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Commando assalta portavalori sull'A14: mezzi in fiamme e chiodi nel Chietino; ORTONA: ASSALTATO PORTAVALORI SU A14, MEZZI IN FIAMME, COLPI ARMA DA FUOCO, BOTTINI A 400MILA UERO; Chiodi e fumogeni sulla A14, assaltato un portavalori: chiuso il tratto autostradale Ortona-Pescara sud; Chieti, assalto a un portavalori lungo la A14 con chiodi e fumogeni. Abruzzo, assalto a portavalori sull'A14 con chiodi e armi da fuoco. Bottino 400mila euro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Abruzzo, assalto a portavalori sull'A14 con chiodi e armi da fuoco. tg24.sky.it

Assalto a un portavalori lungo la A14 nel Chietino con chiodi e fumogeni, bottino da 400mila euro - 30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. ansa.it

Per garantire la riuscita della rapina, la banda ha utilizzato fumogeni e chiodi - Ortona Assalto a furgone portavalori sull'autostrada A14 Bologna- lanuovasardegna.it

Assalto a portavalori con armi e ordigni, bottino da 400mila euro: cosa sappiamo Per garantire la riuscita della rapina, la banda ha utilizzato fumogeni e chiodi - facebook.com facebook

Chiodi, fumogeni, armi: assalto da film sulla A14. Chi c'è dietro le rapine al portavalori x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.