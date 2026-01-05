Assalto a un portavalori sull’A14 mezzi in fiamme e autostrada chiusa

Questa mattina, lunedì 5 gennaio, alle 6:30, si è verificato un assalto a un portavalori sull’autostrada A14, in direzione nord, nei pressi di Ortona. L’incidente ha provocato l’incendio di alcuni mezzi e la conseguente chiusura temporanea dell’autostrada. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

