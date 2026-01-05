Assalto a un portavalori sull’A14 mezzi in fiamme e autostrada chiusa

5 gen 2026

Questa mattina, lunedì 5 gennaio, alle 6:30, si è verificato un assalto a un portavalori sull’autostrada A14, in direzione nord, nei pressi di Ortona. L’incidente ha provocato l’incendio di alcuni mezzi e la conseguente chiusura temporanea dell’autostrada. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

Assalto a un portavalori questa mattina, lunedì 5 gennaio, intorno alle 6.30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona.L'azione è avvenuta al chilometro 392.6, dove un commando ha preso di mira il mezzo utilizzando chiodi e fumogeni per bloccare la carreggiata.

