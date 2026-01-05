Assalto a un portavalori sull’A14 a Ortona auto in fiamme e autostrada bloccata

Questa mattina, intorno alle 6:30, lungo l’autostrada A14 nel Chietino, si è verificato un assalto a un portavalori. L’episodio ha causato l’incendio di un veicolo e la chiusura temporanea dell’autostrada in direzione nord. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini. Nessun dettaglio sulle eventuali persone coinvolte è ancora stato comunicato.

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6:30 lungo l’autostrada A14, in direzione nord, nel Chietino. L’episodio, avvenuto all’altezza del chilometro 402 nel territorio comunale di Ortona (Chieti), ha paralizzato la circolazione sul principale asse viario adriatico, creando disagi e lunghe code. L’allarme è scattato sulla corsia verso Bologna, tra i caselli di Ortona e Francavilla-Pescara Sud. Secondo le prime ricostruzioni, una banda di malviventi ha bloccato la strada dando fuoco a tre autovetture e a un camion. Subito dopo è scattato l’assalto a un blindato della società di vigilanza Aquila. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assalto a un portavalori sull’A14 a Ortona, auto in fiamme e autostrada bloccata Leggi anche: Assalto a portavalori sull’A14, auto in fiamme a Ortona e autostrada chiusa. I rapinatori via col malloppo Leggi anche: Assalto a furgone portavalori sull’autostrada A14, chiuso tratto tra Ortona e Pescara Sud Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Assalto a portavalori sull’A14 auto in fiamme a Ortona e autostrada chiusa I rapinatori via col malloppo. Assalto a portavalori sull’A14, auto in fiamme a Ortona e autostrada chiusa. I rapinatori via col malloppo - È successo all’altezza di Ortona, nel Chietino, sulla carreggiat ... quotidiano.net

Assalto a portavalori sulla A14: caos tra Ortona e Pescara Sud, traffico bloccato - Intorno alle ore 6:30 di oggi, lunedì 5 gennaio, un commando ha assaltato un furgone portavalori nel tratto compreso tra i caselli di Ortona e ... abruzzoindependent.it

Assalto a portavalori in A14 a Ortona: mezzi in fiamme, chiodi e fumogeni per coprirsi la fuga - L'allarme è scattato intorno alle 6:30 di lunedì lungo la carreggiata in direzione nord dell'autostrada A14 dove i malviventi hanno bloccato il passo ... fanpage.it

ASSALTO A PORTAVALORI Questa mattina sull’A14 - facebook.com facebook

Assalto a portavalori sulla A14: chiodi, fumogeni e auto date alle fiamme x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.