Assalto a un portavalori sull’A14 a Ortona auto in fiamme e autostrada bloccata

Questa mattina, intorno alle 6:30, lungo l’autostrada A14 nel Chietino, si è verificato un assalto a un portavalori. L’episodio ha causato l’incendio di un veicolo e la chiusura temporanea dell’autostrada in direzione nord. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini. Nessun dettaglio sulle eventuali persone coinvolte è ancora stato comunicato.

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6:30 lungo l’autostrada A14, in direzione nord, nel Chietino. L’episodio, avvenuto all’altezza del chilometro 402 nel territorio comunale di Ortona (Chieti), ha paralizzato la circolazione sul principale asse viario adriatico, creando disagi e lunghe code. L’allarme è scattato sulla corsia verso Bologna, tra i caselli di Ortona e Francavilla-Pescara Sud. Secondo le prime ricostruzioni, una banda di malviventi ha bloccato la strada dando fuoco a tre autovetture e a un camion. Subito dopo è scattato l’assalto a un blindato della società di vigilanza Aquila. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

