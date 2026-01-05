Assalto a un portavalori lungo la A14 | usati chiodi fumogeni e mezzi incendiati

Stamattina, alle prime luci, si è verificato un assalto a un portavalori sulla A14 Bologna-Taranto, all’altezza di Ortona. L’episodio, avvenuto intorno alle 6.30 in direzione nord, ha coinvolto l’utilizzo di chiodi, fumogeni e mezzi incendiati. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso per chiarire i dettagli e garantire la sicurezza sulla tratta autostradale.

Assalto a un portavalori questa mattina, intorno alle 6.30, lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. Sono rimaste coinvolti tre auto e un camion. Secondo le prime informazioni, i malviventi hanno disseminato la carreggiata di chiodi per ostacolare eventuali inseguimenti e hanno utilizzato fumogeni. Sarebbero stati incendiati anche almeno un paio di mezzi, lasciati in fiamme sull'asfalto. Non è ancora chiaro se durante l'assalto siano state utilizzate armi. Al momento non si conosce l'entità del bottino. Al momento il traffico è bloccato sul tratto dell'A14 interessato.

Abruzzo, assalto a portavalori lungo la A14 con chiodi e fumogeni - Al momento non si conosce l'entità del bottino e non è certo se siano state utilizzate armi

Assalto a un portavalori lungo la A14: usati chiodi, fumogeni e mezzi incendiati

Cerignola, assalto a portavalori sulla 16 bis: colpo fallito L’articolo completo è nel primo commento - facebook.com facebook

