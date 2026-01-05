Assalto a portavalori sull’A14 auto in fiamme a Ortona e autostrada chiusa I rapinatori via col malloppo

Nella prima mattina del 5 gennaio 2025, sull'autostrada A14, si è verificato un assalto a un portavalori, che ha portato all'incendio di un'auto a Ortona e alla chiusura temporanea della carreggiata. L'episodio, probabilmente orchestrato da una banda armata, ha causato disagi alla viabilità e preoccupazione tra gli automobilisti. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'accaduto e sui responsabili.

Chieti, 5 gennaio 2025 – Alba di paura sull'a utostrada A14: erano le 6.30 quando una banda, forse armata, ha assaltato un portavalori. È successo all'altezza di Ortona, nel Chietino, sulla carreggiata Nord. I rapinatori hanno gettato chiodi e lanciato fumogeni, prima di dare fuoco almeno a due mezzi. Si parla di tre auto e un camion coinvolti. Il colpo è riuscito: al momento non si conosce l'entità del bottino. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118. Il tratto di autostrada tra Ortona e Pescara Sud in direzione Pescara è stato chiuso. Gli automobilisti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.

