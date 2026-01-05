Assalto a portavalori sull’A14 a Ortona | chiodi fumogeni e mezzi dati alle fiamme traffico in tilt

N questa mattina, intorno alle 6.30, un assalto a un portavalori si è verificato sull’A14, all’altezza di Ortona, nel Chietino. Durante l’accaduto sono stati usati chiodi, fumogeni e alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme, causando disagi e traffico intenso sulla carreggiata in direzione nord. Le autorità stanno indagando per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza sulla tratta autostradale.

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, i vigili del fuoco e il 118. Al momento non si conosce l'entità del bottino né se siano state effettivamente utilizzate armi durante l'assalto. Secondo quanto riferito, i malviventi hanno disseminato la carreggiata di chiodi e fumogeni, e hanno dato fuoco ad almeno un paio di mezzi. Il blitz ha coinvolto anche tre autovetture e un camion, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

