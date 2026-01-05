Assalto a furgone portavalori sull’autostrada A14 chiuso tratto tra Ortona e Pescara Sud
Nella mattina di oggi, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, tra Ortona e Pescara Sud in direzione Pescara, è stato chiuso un tratto a causa di un assalto a un furgone portavalori. L’incidente, avvenuto al km 402, ha coinvolto anche tre auto e un camion, determinando la temporanea sospensione del traffico in questa tratta. La situazione è ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine.
(Adnkronos) – Assalto a furgone portavalori sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. Alle ore 7 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara, a causa di una rapina a un furgone portavalori, avvenuto all'altezza del km 402, in cui sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Utilizzati chiodi, fumogeni .
