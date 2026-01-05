Assalto a furgone portavalori sulla A14 chiuso tratto tra Ortona e Pescara Sud

Nella giornata di oggi, un assalto a un furgone portavalori ha provocato la chiusura temporanea di un tratto dell'autostrada A14 tra Ortona e Pescara Sud. La polizia sta intervenendo sul luogo, e si attendono aggiornamenti sulla situazione. La chiusura si è resa necessaria per permettere le operazioni di sicurezza e le indagini.

AGI - Assalto a furgone portavalori, chiuso temporaneamente un tratto dell'autostrada A14 tra Ortona e Pescara Sud. Alle ore 7 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara a causa di una rapina a un furgone un portavalori, avvenuto all'altezza del km 402, in cui sono rimaste coinvolte anche tre autovetture e un camion. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione dell'evento, e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Assalto a furgone portavalori sulla A14, chiuso tratto tra Ortona e Pescara Sud Leggi anche: Assalto a furgone portavalori sull’autostrada A14, chiuso tratto tra Ortona e Pescara Sud Leggi anche: Assalto a portavalori in A14 in Abruzzo: chiuso un tratto, disagi al traffico dalla Puglia Fra Ortona e Pescara sud Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Chieti: assalto a furgone portavalori, chiuso tratto della A14; Assalto a portavalori sulla A14: chiodi, fumogeni e auto date alle fiamme; Assalto al portavalori a Ortona, auto in fiamme sull'autostrada A14: veicolo fermato con chiodi e fumogeni; Assalto a portavalori con chiodi e fumogeni, chiuso tratto dell’A14 tra Ortona e Pescara sud. Chieti: assalto a furgone portavalori, chiuso tratto della A14 - L'assalto stamane alle 7 , chiuso il tratto della A14 tra Ortona e Pescara sud nella corsia in direzione Pescara. msn.com

Assalto al portavalori a Ortona, veicoli in fiamme sull'autostrada A14: veicolo fermato con chiodi e fumogeni - Chiodi sull'asfalto e fumogeni: scene di guerriglia sull'autostrada A14 all'altezza di Ortona, dove malviventi hanno messo in atto un assalto a un portavalori ... virgilio.it

A14 bloccata per assalto a portavalori: chiodi, fumogeni e lunghe code - Blocco del traffico e intervento delle forze dell’ordine dopo l’assalto a un portavalori sull’A14. notizie.it

A14, assalto a un furgone portavalori: banditi in fuga col bottino x.com

Telesveva. . ASSALTO ARMATO A FURGONE CARICO DI SIGARETTE SULLA SS16 TRA CERIGNOLA E SAN FERDINANDO – ANDRIA, CAOS NEL PD CITTADINO DOPO L’ESCLUSIONE DI SEI ISCRITTI – CONSIGLIO PROVINCIALE BAT, MANCANO I NU - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.