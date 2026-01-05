Aspettando l’allenatore il Chelsea sta preparando un’offerta da 160 milioni per Vinicius Junior Guardian

Il Chelsea si sta preparando a formulare un'offerta di 160 milioni di euro per Vinicius Júnior, attualmente al Real Madrid. La possibile cessione del giocatore nasce dal mancato accordo sul rinnovo contrattuale e rappresenta un'importante operazione di mercato per il club londinese. Resta da capire se il Real Madrid sarà disposto a cedere il talento brasiliano in questa finestra di mercato.

Il Chelsea prepara un grande colpo da 160 milioni di euro per Vinicius Júnior che potrebbe lasciare il Real Madrid a causa del mancato rinnovo. Sarebbe il colpo del mercato, il colpo dell'anno. Al livello di Neymar dal Barcellona al Psg. Di contorno c'è anche la notizia che il centrocampista inglese Adam Wharton è nel mirino di diversi club, tra cui il Real Madrid e le grandi squadre inglesi, qualora il Crystal Palace decidesse di cederlo in estate. Riporta il Guardian: "Non accontentandosi di nominare un nuovo allenatore nei prossimi giorni, il Chelsea sta preparando un maxi colpo da 160 milioni di euro per Vinicius Júnior del Real Madrid.

