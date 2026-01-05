Aspettando la Befana | baby tombola e laboratori di cucina a Torella dei Lombardi

Il 5 gennaio 2026, Torella dei Lombardi accoglie la tradizionale giornata dedicata all’attesa della Befana, offrendo attività per tutta la famiglia. Baby tombola e laboratori di cucina sono gli eventi principali, pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un momento di socialità e condivisione. Una occasione per riscoprire le radici della comunità in un’atmosfera semplice e autentica.

Lunedì 5 gennaio 2026 Torella dei Lombardi si prepara a vivere una giornata all’insegna delle tradizioni e della convivialità. La Pro Loco Candriano invita cittadini e visitatori a partecipare a un ricco programma di iniziative pensate per unire generazioni e rafforzare il senso di comunità.Nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

