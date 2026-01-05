Aspettando la Befana | baby tombola e laboratori di cucina a Torella dei Lombardi

Il 5 gennaio 2026, Torella dei Lombardi accoglie la tradizionale giornata dedicata all’attesa della Befana, offrendo attività per tutta la famiglia. Baby tombola e laboratori di cucina sono gli eventi principali, pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un momento di socialità e condivisione. Una occasione per riscoprire le radici della comunità in un’atmosfera semplice e autentica.

Lunedì 5 gennaio 2026 Torella dei Lombardi si prepara a vivere una giornata all’insegna delle tradizioni e della convivialità. La Pro Loco Candriano invita cittadini e visitatori a partecipare a un ricco programma di iniziative pensate per unire generazioni e rafforzare il senso di comunità.Nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - “Aspettando la Befana”: baby tombola e laboratori di cucina a Torella dei Lombardi Leggi anche: Torella dei Lombardi, Carabinieri a scuola per la legalità Leggi anche: Salvataggio di un setter a Torella dei Lombardi: Vigili del Fuoco in azione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “Aspettando la Befana”: baby tombola e laboratori di cucina a Torella dei Lombardi; Presepe vivente, befana e tombola: tutti gli appuntamenti aggiornati nelle Marche. A Rifreddo la grande tombolata "Aspettando la Befana" - 45 nel salone parrocchiale, torna l’atteso appuntamento con l’ormai tradizionale veglione delle Befana, organizzato in collaborazione tra amministrazione comunale, ... targatocn.it

Aspettando la Befana Un sacco di feste - Non è un sogno e non è la realtà, ma è una fiaba per bambini che dura da centinaia di anni. ilrestodelcarlino.it

Presepe vivente, befana e tombola: tutti gli appuntamenti aggiornati nelle Marche - Presepe (vivente e non), Befana e Tombola: ultimi appuntamenti da non perdere nelle Marche. msn.com

Pollutri - Aspettando la Befana: piatti tipici, musica e tombolata nell’evento alla memoria di Dino Tartaglia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.