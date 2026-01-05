Aspettando la Befana a Torrecandele
L'Associazione A. P. S. Torrecandele vi invita a partecipare all'evento
L' ASSOCIAZIONE A. P. S. TORRECANDELE vi augura un buon 2026, e vi invita all' evento "ASPETTANDO LA BEFANA" oggi 04 gennaio 2026 con tanta animazioni per i più piccoli e intrattenimento per tutti a vedere per la prima volta qualcosa mai vista il suggestivo volo della befana. VI ASPETTIAMO. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
