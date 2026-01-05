ASL Frosinone saluta il dottor Luigi Di Ruzza | trent’anni di Pediatria tra storie e sorrisi

L'ASL di Frosinone annuncia la conclusione dell’attività del dottor Luigi Di Ruzza, che ha dedicato trent’anni alla Pediatria, dal 31 dicembre 1991 al 31 dicembre 2025. In questo periodo, ha offerto cure e supporto a numerose famiglie, contribuendo alla salute dei bambini e alla crescita della comunità locale. Un saluto riconoscente per un percorso professionale che ha lasciato un’impronta significativa nel territorio.

Il 31 dicembre 2025 il dottor Luigi Di Ruzza ha concluso ufficialmente il suo servizio presso l'ASL di Frosinone, chiudendo una carriera iniziata il 31 dicembre 1991. Oltre trent'anni dedicati alla cura dei bambini e al supporto delle famiglie, durante i quali ha ricoperto ruoli di crescente.

