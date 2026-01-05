Ascolti TV Total Audience | 4 gennaio 2026 | La Forza di una Donna e Forbidden Fruit guidano la classifica

Nella serata del 4 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto primeggiare “La Forza di una Donna” e “Forbidden Fruit”, che hanno occupato le prime posizioni della classifica degli ascolti. Su Rai1, il programma “Prima di Noi” ha registrato un ascolto di 2.591.000 spettatori, con uno share del 15,56%, tra le 21:40 e le 23:23.

Su Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.448.000 spettatori con uno share del 18,53% dalle 21:56 alle 00:40. Su Rai2, Mamma, qui comando io ha intrattenuto 728.000 spettatori ( 3,93% ), mentre su Italia1 il film Forrest Gump ha totalizzato 992.000 spettatori ( 6,15% ). Su Rai3, dopo Report Lab (943.000 – 4,89%) e la presentazione di 48 minuti (1.158.000 – 5,85%), Report ha segnato 1.496.000 spettatori pari all' 8,45%.

