Ascoli la sconfitta che fa più male Crollo inspiegabile per i bianconeri

Da ilrestodelcarlino.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ascoli subisce la sua terza sconfitta in campionato, un risultato che pesa maggiormente rispetto alle precedenti. Nel match di sabato contro la Pianese, i bianconeri hanno mostrato alcune difficoltà, lasciando spazio a un avversario più determinato. Un passo falso che mette in discussione le certezze della squadra e richiede una riflessione sulla fase attuale del campionato.

La terza sconfitta in campionato dell’ Ascoli è in assoluto quella fa più male. Nel confronto di sabato contro una Pianese di certo meno dotata tecnicamente dei bianconeri, gli uomini di Tomei si sono a tratti smarriti sotto la grinta di un avversario fortemente determinato nel voler fare risultato. Tra episodi a sfavore e troppi errori individuali di lettura, pagati a carissimo prezzo, il Picchio è sembrato un po’ perdere quella che fino al giro di boa era stata la propria identità. La rabbiosa reazione sfoderata in inferiorità numerica è stata troppo breve per consentire ai bianconeri di poter tornare a casa con un esito positivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ascoli la sconfitta che fa pi249 male crollo inspiegabile per i bianconeri

© Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, la sconfitta che fa più male. Crollo inspiegabile per i bianconeri

Leggi anche: "La sconfitta col Sora fa male, dobbiamo essere più efficaci"

Leggi anche: Che harakiri per la Yuasa Battery. A Monza una sconfitta che fa male

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ascoli, Rizzo Pinna: "A Ravenna uno step in avanti nonostante la sconfitta" - Andrea Rizzo Pinna, centrocampista dell'Ascoli che venerdì ritirerà il premio come “Miglior calciatore del mese di ottobre della Serie C Sky Wifi” , ha parlato in conferenza stampa della sconfitta ... tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.