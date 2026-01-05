Arte in lutto a Firenze è morto il professor Gianni Cacciarini
Il mondo dell’arte fiorentino si unisce nel cordoglio per la scomparsa del professor Gianni Cacciarini, figura di rilievo nel settore culturale. La sua perdita rappresenta una perdita importante per la comunità artistica, che ricorda con stima il contributo di Cacciarini alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio culturale della città. Firenze si prepara a rendere omaggio a una figura di grande rilievo nel panorama artistico locale.
Firenze, 5 gennaio 2026 – Mondo dell'arte a Firenze in lutto per la morte del professor Gianni Cacciarini. La presidente dell ’Accademia delle Arti del Disegno, Cristina Acidini, il segretario generale Giorgio Bonsanti, il presidente della Classe di pittura, Luca Macchi, con profondo dolore hanno annunciato la scomparsa del professor Cacciarini, Accademico Ordinario della Classe di pittura. Il Consiglio di presidenza dell'Accademia delle Arti del Disegno, il Collegio dei professori, i dipendenti si uniscono al dolore del compagno Daniele Cariani, dei familiari e degli amici. Il funerale si terrà mercoledì 7 gennaio alle ore 16 nella Cappella dell'Accademia delle Arti del Disegno, di San Luca nel Convento della Santissima Annunziata a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
