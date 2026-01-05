Arriva la svolta meteo | freddo e neve protagonisti per l’Epifania

L’Italia si prepara a una significativa variazione delle condizioni meteorologiche per l’Epifania. Previsti un calo delle temperature, nevicate a bassa quota e venti intensi, che interesseranno diverse regioni. Questa ondata di freddo rappresenta una fase climatica più rigida, richiedendo attenzione e precauzioni. Le previsioni indicano un cambiamento stabile e persistente, accompagnato da condizioni di maltempo che influenzeranno le attività quotidiane durante le festività.

(Adnkronos) – Italia verso una svolta meteo: freddo intenso, neve a bassa quota e venti forti nei prossimi giorni. Tra il 6 e il 7 gennaio è atteso un peggioramento deciso, con un ciclone sul Tirreno che porterà maltempo diffuso, calo termico e possibili nevicate fino in pianura su alcune regioni del Centro-Nord. Federico Brescia, meteorologo

METEO: ARRIVA PERTURBAZIONE, BEFANA CON FREDDO E NEVE A BASSA QUOTA - it, conferma la decisa svolta attesa nei prossimi giorni a causa dell'arrivo di correnti via via più fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa. abruzzoweb.it

Arriva la svolta climatica, freddo e gelate la notte del 31 - Sebbene il freddo inizierà a farsi sentire inizialmente al Nord e nelle aree interne del Centro, l'evoluzione meteo per il Mezzogiorno e la Campania presenta dinamiche specifiche, passando da una ... ilroma.net

