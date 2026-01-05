Arriva la Befana al Centro commerciale Tremestieri

Domani, martedì 6, la Befana farà visita al Centro commerciale Tremestieri, dalle 16 alle 20. La simpatica vecchietta sarà presente nelle gallerie del centro, portando con sé il suo stile tradizionale, la scopa e la cesta. Un’occasione per i visitatori di incontrarla e ricevere un sorriso, in un momento di convivialità dedicato a grandi e piccoli.

Domani martedì 6 dalle 16 alle 2o la Befana approderà al Centro commerciale Tremestieri. La celebre vecchietta sarà in giro per le gallerie con il suo inconfondibile stile, la scopa, la cesta e tanta dolcezza da regalare a grandi e piccoli. Appuntamento da non perdere per tutta la famiglia.

