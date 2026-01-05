Arriva la Befana ad Arzercavalli

Il 6 gennaio 2026, a Arzercavalli, frazione di Terrassa Padovana, si svolgerà la tradizionale festa per l’arrivo della Befana. L’appuntamento è alle ore 15 nell’area retro scuola dell’infanzia, dove si potranno condividere momenti di convivialità con cioccolata calda e vin brulè. Un’occasione per ritrovarsi e vivere insieme questa tradizione, nel rispetto delle consuetudini e della comunità locale.

Martedì 6 gennaio 2026 dalle ore 15 presso l'area retro scuola dell'infanzia di Arzercavalli, frazione di Terrassa Padovana, si terrà la tradizionali manifestazione per celebrare l'arrivo della Befana con cioccolata e vin brulè. Consegna delle calze, premiazioni, gran falò e spettacolo.

