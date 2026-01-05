Arresti per presunti finanziamenti illeciti ad Hamas | qual è la connessione diretta al terrorismo?

In Italia, sono stati effettuati arresti e perquisizioni legate a presunti finanziamenti illeciti ad Hamas. Questa operazione solleva importanti questioni sul collegamento tra tali attività e il terrorismo, nonché sui contesti politici e storici che influenzano le indagini. È fondamentale analizzare i presupposti delle accuse, la storia del conflitto in Palestina e il diritto all’autodeterminazione, per comprendere meglio le implicazioni di queste azioni.

di Alessia Manera Le indagini su persone e attivisti legati alla causa palestinese, cui sono seguiti 9 arresti e perquisizioni in tutta Italia nella giornata di sabato 27 dicembre, portano con sé alcune riflessioni imperative non tanto sulla vicenda in sé, ma sui presupposti politici e di diritto internazionale, in particolare rispetto a tre elementi: la fonte delle accuse, la storia dell’occupazione e del genocidio in Palestina, l’autodeterminazione dei processi di liberazione. Le fonti delle prove a carico degli arrestati (tra cui Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia) sono infatti provenienti prevalentemente dai servizi segreti e di sicurezza israeliani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Terrorismo, finanziamenti per 7 milioni di euro ad Hamas: 9 arresti a Genova

