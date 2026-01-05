Arnaldo Caprai martedì 7 gennaio il funerale nel duomo di Foligno

Il 7 gennaio si terrà nel duomo di Foligno il funerale di Arnaldo Caprai, scomparso all’età di 92 anni. Figura di rilievo nell’imprenditoria umbra e italiana, lascia un’importante eredità professionale e familiare. Era accompagnato dall’affetto della moglie Fiorella, dei figli Arianna, Marco e Luca, e dei nipoti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e il mondo degli affari.

Morto a 92 anni Arnaldo Caprai, l'imprenditore che fece grande il Sagrantino di Montefalco. Il figlio Marco: «Un gigante che ha costruito il Made in Italy» x.com

Addio ad Arnaldo Caprai, l'imprenditore umbro che negli anni '80 ha fatto del Sagrantino di Montefalco una realta' di livello mondiale - facebook.com facebook

