Arnaldo Caprai martedì 7 gennaio il funerale nel duomo di Foligno
Il 7 gennaio si terrà nel duomo di Foligno il funerale di Arnaldo Caprai, scomparso all’età di 92 anni. Figura di rilievo nell’imprenditoria umbra e italiana, lascia un’importante eredità professionale e familiare. Era accompagnato dall’affetto della moglie Fiorella, dei figli Arianna, Marco e Luca, e dei nipoti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e il mondo degli affari.
Nel pomeriggio di domenica 4 gennaio, all'età di 92 anni, è mancato all'affetto dei suoi cari – la moglie Fiorella e i figli Arianna, Marco e Luca, e agli amati nipoti – Arnaldo Caprai, figura centrale dell'imprenditoria umbra e nazionale.Dal tessile al vino, dal merletto al Sagrantino: Caprai ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
