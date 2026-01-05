Ariana Grande incontra Leighton Meester ai Critics Choice 2026 e diventa una di noi

Durante i Critics Choice 2026, Ariana Grande ha incontrato Leighton Meester in un momento spontaneo e autentico. Un'occasione che ha rivelato un lato più naturale delle due artiste, lontano dagli schemi del red carpet. Un incontro che ha sottolineato come, anche tra star internazionali, ci siano momenti di semplicità e condivisione genuina. Un ricordo che rimarrà tra i più sinceri di questa edizione.

Ci sono momenti da red carpet che sembrano scritti, coreografati, ripassati davanti allo specchio. E poi ci sono quelli veri. Spontanei. Quelli in cui anche una pop star globale si dimentica di essere Ariana Grande e diventa semplicemente una fan. Ed è esattamente quello che è successo ai Critics Choice Awards 2026, quando Ariana ha incrociato Leighton Meester (sì, la Blair Waldorf) e ha perso ogni tipo di chill. Risultato? Uno dei momenti più adorabili della stagione awards. Ariana Grande ai Critics Choice 2026: il momento fangirl con Leighton Meester conquista il red carpet. Sul red carpet, tra flash, stylist e domande di rito, Ariana vede Leighton Meester insieme ad Adam Brody e.

PINK ARIANA… Ariana Grande ha catturato l’attenzione al #criticschoiceawards 2026 indossando un abito rosa polvere su misura @albertaferretti rendendo omaggio al look degli Oscar del 1969 di Diahann Carroll. @arianagrande #arianagrande #diahannc - facebook.com facebook

Jacob Elordi conquista una doppietta con “Frankenstein”, mentre Ariana Grande ottiene una candidatura con “Wicked – Parte 2” #GoldenGlobes2026 x.com

